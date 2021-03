Gestione impianti sportivi, dirigente e funzionario del Comune nel mirino della Corte dei conti - Tuttoggi

L'associazione che gestisce gli impianti sportivi sarebbe stata favorita economicamente creando un anno erariale da 125mila euro al Comune di Trevi

Avrebbero provocato un danno erariale da oltre 125mila euro al Comune di Trevi in merito all’affidamento della gestione di alcuni impianti sportivi. Per questo un dirigente ed un funzionario dell’ente sono finiti sotto la lente della Procura regionale della Corte dei conti. Accusati appunto di danno erariale gravemente colposo.

L’indagine, condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Perugia, concerne appunto l’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Trevi (Palazzetto dello sport ed impianto natatorio) ad una associazione sportiva dilettantistica. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che la gestione degli impianti sportivi di Trevi non avrebbe rispettato l’equilibrio economico-finanziario delineato con gli atti di Giunta e che, in particolare, il Comune di Trevi, aderendo alle richieste dell’associazione, ha modificato nel tempo l’oggetto dell’affidamento accollandosi delle spese originariamente a carico del gestore, riconoscendogli, altresì, agevolazioni economiche non previste in sede di gara.

In conclusione, secondo l’accusa, un affidamento che avrebbe dovuto consentire la valorizzazione del patrimonio comunale e l’ottimizzazione dei costi ha dato luogo a un consistente danno erariale per le casse comunali.

L’attività, condotta dalla Compagnia di Foligno, svolta in sinergia con la Procura Regionale della Corte dei Conti, rientra tra le priorità demandate al Corpo, tese a controllare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche per la tutela della collettività.