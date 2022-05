Gesenu, la spazzatrice elettrica non è l’unica “energetica”

La nuova macchina per il servizio del centro storico | Con il servizio Energia il gruppo diventa multiutility

Spazzatrice elettrica per Gesenu, in collaborazione con Gesenu Energia, e di piccole dimensioni, con 4 ruote sterzanti, per migliorare il servizio nel centro storico. Il tutto con emissioni zero, anche acustiche.

L’attuale servizio di spazzamento meccanico e manuale espletato da Gesenu copre una superficie di 140 kmq di strade spazzate al giorno per un totale di circa 600.000 mt di strade e piazze gestite. Un servizio che negli ultimi anni è stato continuamente migliorato, prevedendo l’ampliamento del servizio di pulizia e svuotamento dei cestini gettacarte presso le aree verdi del Comune di Perugia, nonché da ultimo la novità di rimozione delle specie arboree infestanti da marciapiedi e mura pubbliche che ostacolavano la completa rimozione dei rifiuti.