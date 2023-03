Genoa-Ternana 1-0, ai grifoni basta un gol di Badelj

Genoa-Ternana 1-0, al Ferraris la squadra di Gilardino si impone sui rossoverdi con gol di Badelj. Coulibaly si divora il pareggio

Al Genoa basta una rete al 13′ di Badelj per battere una Ternana paurosa e apatica nel primo tempo, più reattiva e grintosa nel secondo. Cristiano Lucarelli era partito alla volta del Ferraris con la convinzione di avere una squadra ‘cattiva’, ma i rossoverdi hanno un approccio al match decisamente remissivo e privo di mordente. Dal suo ritorno in panchina Lucarelli non è ancora riuscito a vincere e, ora, anche la classifica inizia a pesare. Dopo qualche schermaglia iniziale, con Falletti e Puscas, il Genoa trova subito il gol: cross di Sabelli per Puscas, Haps rimette al centro e Badelj batte da due passi Iannarilli per l’1-0. I padroni di casa prendono il comando delle operazioni e stanziano costantemente nella metà campo rossoverde ma, al 31′, Partipilo ha la palla del pareggio sul cross di cassata: deviazione di poco fuori. Il finale di tempo è tutto di marca genoana: Puscas, Bani e Gudmundsson creano pericoli in area rossoverde, senza tuttavia collezionare palle gol meritevoli di nota.

Genoa-Ternana, secondo tempo

Baricentro basso e manovra involuta, Lucarelli nel secondo tempo passa alla difesa a 3 e la Ternana ritrova linfa con Diakitè spostato sulla linea dei centrocampisti. Al 49′ Sturaro impegna Iannarilli, ma, al 50′, Coulibaly non sfrutta una palla gol ghiottissima sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 59′ e al 67′ annullati due gol al Genoa: il primo a Puscas per posizione di fuorigioco, il secondo a Badelj per precedente fallo su Di Tacchio. Al 71′ è ancora Puscas a rendersi pericoloso di testa. Il Genoa si scuote e, nel finale di partita, ha due opportunità per arrotodnare il risultato: prima Jagiello e poi Salcedo trovano Iannarilli pronto alla deviazione.