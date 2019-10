Gendarmeria Vaticana, sindaco di Gubbio si congratula con Gauzzi Broccoletti

Il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati plaude alla nomina di Gianluca Gauzzi Broccoletti quale Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile e comandante del Corpo della Gendarmeria dello Stato Città del Vaticano. Il primo cittadino eugubino ha infatti inviato una lettera di congratulazioni al nuovo comandante della Gendarmeria Vaticana, che è nato proprio a Gubbio, città da dove proviene sua madre.

Gauzzi Broccoletti, cresciuto a Spoleto, ha fatto una brillante carriera fino ad approdare ora a guidare i servizi di sicurezza della Città del Vaticano, dopo essere stato vice comandante negli ultimi anni.

“A nome dell’intera città – scrive il sindaco Stirati – le rivolgo le mie più sentite congratulazioni per il prestigioso incarico ricevuto da Sua Santità. Sono orgoglioso del fatto che Gubbio le abbia dato i natali e che sia la città di origine di sua madre e spero di poter avere l’occasione di salutarla personalmente e di poterla ospitare per conoscerla e per visitare insieme i luoghi eugubini più significativi”.

