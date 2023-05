Gemellaggio tra studenti grazie al progetto “Un ponte Spoleto – Jericho”

“Un Ponte Spoleto - Jericho”: questo il nome del progetto che la scuola secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” di Spoleto sta intrapredendo insieme alla “Terra Sancta School” di Jericho

“Un Ponte Spoleto – Jericho”: questo il nome del progetto che la scuola secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” di Spoleto sta intrapredendo insieme alla “Terra Sancta School” di Jericho. Promossa dall’associazione del Santo Sepolcro di Foligno ets (Ente del Terzo Settore) nelle persone del presidente Padre Giuseppe Battistelli ofm (ordine francescani minori) e dei Consiglieri Lauretta Covarelli e Angelo Petrini, la proposta di gemellaggio tra le due scuole è stata accettata con entusiasmo dai Dirigenti scolastici degli Istituti, il prof. Massimo Fioroni e Padre Mario Hadchity ofm.

Gli insegnanti delle due Scuole hanno già programmato insieme le prime attività e tra pochi giorni i ragazzi si incontreranno virtualmente presentando un video realizzato da ciascuna scuola per raccontarsireciprocamente “chi siamo”. Una opportunità di conoscersi per i ragazzi, una esperienza che mira a superare le distanze che li separano, un modo di “conoscersi per riconoscersi” nelle diversità e nella ricchezza delle proprie culture e civiltà, nella concretezza della loro vita quotidiana, a scuola e in famiglia, ciascuno nella bellezza e nelle problematiche del proprio territorio. Il progetto, che interessa le classi 1^A e 1^B della Dante Alighieri e due classi parallele della Terra Sancta School, coordinate rispettivamente dai docenti Elisabetta Brozzi e Vanessa Pecciarelli e Jeryes Majrouh e Shorouq Hendy si svilupperà per l’intero triennio e condurrà i giovani, i loro insegnanti, le famiglie ed entrambe le realtà scolastiche, in un viaggio emozionante e formativo che potrà far comprendere ad ognuno quanto affascinanti e diverse siano le realtà dell’altro, ma al tempo stesso quanto si possa essere vicini nelle emozioni, nelle esperienze, nella gioia della condivisione, per imparare a costruire insieme Ponti di Pace.