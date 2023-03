Gelosia ossessiva, minacce e aggressioni verbali e fisiche: domiciliari per un 31enne - Tuttoggi

L'uomo aveva reso la vita della ex un inferno: dopo le indagini della polizia sarà anche controllato con un braccialetto elettronico: ordinanza del gip di Spoleto

Con la sua gelosia aveva reso la vita della ex così infernale che la donna non solo era caduta in depressione ma aveva persino paura di andare in palestra. Per questo un uomo, 31enne originario dell’assisano, è stato ristretto agli arresti domiciliari dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Spoleto, dopo le indagini degli operatori della polizia di Stato del commissariato di Assisi guidato dal vicequestore Francesca Domenica Di Luca.

Gli accertamenti eseguiti dai poliziotti, costantemente coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, hanno messo in luce le numerose vessazioni fisiche e psicologiche perpetrate negli ultimi mesi dall’indagato. È emerso che l’uomo in più occasioni, a causa di una gelosia ossessiva, si era lasciato andare a minacce, violente aggressioni verbali e fisiche contro la donna procurandole uno stato di sofferenza, depressione e paura che l’avevano indotta a non andare più in palestra e a sostituire la serratura di casa.