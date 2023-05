Gatto morto, l’esame conferma: ucciso da una fucilata calibro 12

L'animale abbattuto nel giardino da un uomo che avrebbe sparato da oltre la strada | Il caso in Procura

L’autopsia eseguita all’Istituto Zooprofilattico conferma quanto denunciato da alcuni residenti in zona via San Girolamo: il gatto, trovato morto in un giardino, è stato ucciso da una fucilata. Calibro 12 il colpo mortale. Che sarebbe stato sparato da un uomo da un’abitazione di fronte, sempre secondo il racconto fatto dai residenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Il corpo dell’animale era stato recuperato da una veterinaria della Asl e portato all’Istituto zooprofilattico, appunto per l’autopsia.

Sul caso, dopo la segnalazione alla Procura della Repubblica, è stato aperto un fascicolo.

Una vicenda che ha creato sdegno da parte degli amanti degli animali e preoccupazione tra i residenti della zona. Il colpo, infatti, sentito distintamente da diversi residenti, è stato sparato poco dopo le 11, tra le abitazioni e vicino alla strada.