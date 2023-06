Gas domestico: sempre più famiglie alla ricerca di offerte sul mercato libero - Tuttoggi.info

Mercato libero: le forniture gas con un servizio privo di incombenze

Negli ultimi tempi la spesa legata al consumo di gas ha rappresentato un problema piuttosto importante per numerose famiglie. Un problema che, nel servizio di maggior tutela, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha provato a fronteggiare determinando un cambio del prezzo della materia energia mensile e non più trimestrale.

L’intervento dell’ARERA è senza dubbio riuscito a evitare che le bollette raggiungessero cifre troppo elevate, tuttavia sempre più italiani hanno preferito effettuare il passaggio al mercato libero, apprezzando la possibilità di poter scegliere autonomamente l’offerta ritenuta più indicata per le proprie necessità.

Sul mercato libero, infatti, le modalità attraverso le quali stabilire il costo della materia energia nelle offerte possono essere stabilite direttamente dai fornitori, dato che vige la libera concorrenza. Di conseguenza, è possibile passare in rassegna un’ampia varietà di proposte, tra le quali individuare le opportunità più convenienti del momento.





Fornitura gas: perché optare per una promozione sul mercato libero?

Che si tratti di una nuova attivazione, di una semplice voltura o di un cambio operatore, il web attualmente risulta essere il canale più veloce per trovare la fornitura gas più indicata per le proprie necessità all’interno del mercato libero.

Sono sempre più numerosi, infatti, i fornitori che mettono a disposizione la possibilità di sottoscrivere offerte direttamente dalla rete, in pochi click. Ne costituisce un esempio Pulsee Luce e Gas, digital energy company tra le più innovative del settore, con cui è possibile usufruire di una fornitura di gas con offerte che risultano essere chiare, trasparenti e piuttosto competitive.

In fase di sottoscrizione è richiesto soltanto di inserire le informazioni riportate su una vecchia bolletta, laddove disponibile, il codice fiscale dell’intestatario della fornitura e i dati relativi alle modalità di pagamento, che dovranno essere caricati al momento della scelta di uno dei diversi metodi digitali messi a disposizione dalla compagnia.

Inoltre, affidandosi a una digital energy company come Pulsee Luce e Gas si ha anche la possibilità di gestire online ogni aspetto dell’utenza. Difatti, effettuando il log in sul portale ufficiale e collegandosi alla propria area cliente, è possibile prendere visione, in qualunque momento e ovunque ci si trovi, dello stato dei pagamenti e delle nuove bollette emesse, nonché di tutti dettagli relativi al contratto sottoscritto.

La fase di controllo, naturalmente, può essere effettuata comodamente da pc o tramite smartphone, in quest’ultimo caso adoperando le app che le compagnie mettono a disposizione gratuitamente.





Il passaggio dal servizio di maggior tutela al mercato libero, così come quello da un venditore all’altro, avviene senza alcun genere di disservizio.

L’iter non prevede interruzioni nell’erogazione del gas, né modifiche tecniche su impianti o sul contatore, dal momento che a cambiare è solo la compagnia e, di riflesso, la specifica offerta commerciale. Difatti, uno degli elementi più interessati del passaggio al mercato libero resta l’opportunità di poter scegliere un fornitore con una proposta più vantaggiosa, soprattutto per quanto concerne gli spetti di carattere economico.

La qualità dell’infrastruttura, naturalmente, resta sempre la stessa, indipendentemente dalla percentuale di risparmio ottenuta. Tuttavia, con la scelta di un nuovo fornitore con un ottimo customer care, è possibile beneficiare di un supporto tecnico-amministrativo più efficiente o disponibile su diversi canali.

Infine, il passaggio a una nuova compagnia avviene con un processo che non prevede alcun impegno per il sottoscrittore, dal momento che è sempre la società subentrante a farsi carico degli aspetti formali relativi al recesso e allo switching.