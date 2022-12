Gallerie Forca di Cerro e Cesaronica sempre aperte fino al 9 gennaio. Giallo su fine lavori - Tuttoggi

I lavori, fa sapere l’Anas, riprenderanno a partire dalla sera del 9 gennaio 2023. Ma non è chiaro quando termineranno i lavori notturni sulla galleria di Forca di Cerro, che divide Spoleto dalla Valnerina. Gli interventi sarebbero infatti dovuti terminare definitivamente prima della fine dell’anno. Così, però, è evidente, non sarà, visto che l’azienda annuncia una ripresa degli interventi dal 9 gennaio. Ma fino a quando non è chiaro, considerato che tra le ordinanze pubblicate sul portale dell’Anas al momento nessuna fa riferimento ai lavori previsti nel 2023 nello stesso tunnel. Dovrà dunque essere pubblicata una nuova ordinanza relativa alla ripresa del cantiere dai primi giorni del prossimo anno, con la quale si potrà capire la nuova fine stimata di quelli che sembrano lavori infiniti. Tra l’altro l’ordinanza trasmessa ai Comuni di sospensione dei lavori al tunnel Forca di Cerro parla solo del 23 e 24 dicembre, ma ovviamente si tratta di una mera questione tecnica visto l’annuncio fatto da Anas che riguarda tutte le festività natalizie.