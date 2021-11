Gabetti , immobili in vendita e in affitto sicuri con il servizio check casa - Tuttoggi

Oggi è possibile vendere e comprare casa in modo sicuro e senza pensieri con il servizio Check Casa di Gabetti

Gabetti opera sul territorio da anni, offrendo alla clientela servizi di intermediazione immobiliare e consulenza professionale. Affidarsi a Gabetti significa scegliere la professionalità e l’esperienza di un gruppo presente da oltre 70 anni sul mercato immobiliare. Un marchio storico che coniuga i valori della tradizione con quelli della modernità.

Servizio check casa

Oggi è possibile vendere e comprare casa in modo sicuro e senza pensieri . Questo grazie al servizio Check Casa di Gabetti che consente di analizzare, ma soprattutto conoscere, la documentazione tecnica ed amministrativa dell’immobile prima di iniziare una compravendita.

Sono tanti i documenti necessari: visura ipotecaria, visura catastale storica, planimetria catastale, documentazione edilizia, dichiarazione conformità catastale, certificazione di conformità e certificazione energetica obbligatoria.



Con Check Casa, Gabetti recupera e organizza tutta la documentazione necessaria, in tempi brevi, senza che il cliente se ne debba preoccupare, facendolo arrivare alla tanto attesa fase del rogito in tutta serenità. Con Check Casa in sostanza si riassumono ed elencano le informazioni generali dell’immobile, prendendo atto della provenienza del cespite e analizziamo eventuali pesi e gravami ricadenti sul bene. Si verifica inoltre, che lo stato dei luoghi sia conforme al titolo edilizio e all’ultima planimetria catastale.



Altri servizi

Gabetti offre tradizione immobiliare e ha inserito importanti innovazioni in molteplici contesti di vendita con ottime qualità di risoluzione. Gabetti Lab si occupa del 110 con il diritto Bonus e Superbonus del 110 % verificando che vengano effettuati interventi che aumentano lo sviluppo energetico e riducano quello sismico.



Infine, altro servizio interessante di cui Gabetti si occupa sono le Aste Immobiliari.

Per maggiori informazioni è possibile contattare le due sedi Umbre di Gabetti a Spoleto e Foligno

Spoleto – Viale Trento e Trieste, 12 – 0743/674649 – spoleto@gabetti.it

Foligno – Via Umberto I, 14/16 – 0742/357196 – foligno@gabetti.it