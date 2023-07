Il futuro del trasporto ferroviario, se ne parla a Foligno

Iniziativa organizzata dal Partito democratico regionale e di Foligno

“L’Umbria e l’Europa: quale trasporto ferroviario per lo sviluppo”. Si intitola così l’appuntamento, organizzato dal Partito democratico dell’Umbria e dal Partito democratico di Foligno per lunedì 17 luglio alle 16.30 presso l’albergo “Le mura” di Foligno. Ad intervenire diversi esponenti politici, sindacali e dell’associazionismo.

Tutti gli interventi

Dopo il saluto della segretaria comunale del Pd, Maura Franquillo, ci sarà la relazione introduttiva di Vannio Brozzi, già amministratore unico di Fcu. A coordinare gli interventi sarà Seriana Mariani, della segreteria del Pd di Foligno. A intervenire saranno Marco Novelli (Legambiente), Elia Sigismondi (Pd), David Fantauzzi (M5S), Paola Morlupo (Patto X Foligno), Diego Mattioli (Foligno in Comune), Liramalala Rakotobe Andriamoro (Foligno 2030), Filippo Gentili (Foligno 24), Stefania Filipponi (Impegno civile), Ciro Zeno (segretario regionale Filt Cgil Umbria), Fabio Ciancabilla (segretario regionale Fit Cisl Umbria), Stefano Cecchetti (segretario regionale Uil Trasporti Umbria), Thomas De Luca (capogruppo M5S in Regione), Andrea Fora (capogruppo CiviciX Regione), Simona Meloni (capogruppo Pd Regione). Le conclusioni sono affidate al segretario regionale Tommaso Bori. Sono invitati gli amministratori del centrosinistra e i segretari del centrosinistra dei Comuni dell’area vasta.

Il segretario Bori

“Una proposta valida come quella che stiamo preparando noi in vista delle amministrative del 2024 passa per i territori, per il loro protagonismo e il loro attivismo, ma passa anche attraverso i contenuti validi e la condivisione delle idee. L’appuntamento di Foligno è tutto questo insieme, per affrontare un aspetto nel quale l’Umbria appare fin troppo carente”. Così il segretario regionale Pd, Tommaso Bori.