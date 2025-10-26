Furto sacrilego in chiesa monastero, disposta messa di riparazione - Tuttoggi.info

Nel pomeriggio di sabato 25 ottobre2025 è stato compiuto un furto sacrilego nella chiesa del monastero di Santa Margherita in Bevagna: Sono state trafugate le Ostie consacrate e alcuni vasi sacri. Nel deplorare il gravissimo gesto, si invita tutta la comunità a rinnovare la preghiera e l’adorazione alla presenza del Signore Gesù nel Mistero Eucaristico. Una Santa Messa di riparazione sarà celebrata dall’arcivescovo Renato Boccardo in Santa Margherita sabato 1° novembre novembre alle ore 8.00.
Dom, 26/10/2025 - 19:04