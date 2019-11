Furto nella notte all’Agenzia delle Entrate e in centro estetico, bottino da 30mila euro

Colpo grosso nella notte tra giovedì e venerdì all’Agenzia delle Entrate di Foligno, in viale Umbria.

I malviventi sono entrati prima in un centro estetico adiacente all’Agenzia, dove hanno portato via circa 10mila euro. Quindi hanno raggiunto gli uffici accanto. Qui hanno portato via altri 20mila euro circa. Poi, indisturbati, se ne sono andati. Danneggiate porte e serrature, forzate per introdursi nei locali.

A scoprire il furto sono stati i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate questa mattina, che hanno allertato i carabinieri. Sul doppio furto indagano i militari dell’Arma della Compagnia di Foligno, agli ordini del maggiore Pericoli Ridolfini.

Gli uffici questa mattina sono quindi rimasti chiusi per consentire i rilievi agli inquirenti e sui social network si è scatenata l’ironia sul bersaglio scelto questa volta dai malviventi per colpire.

