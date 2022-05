Furto in ristorante, arrestato ladro di cibarie e tablet grazie a telecamere interne

Gli agenti, giunti sul posto, in seguito ad una perlustrazione esterna della zona, hanno notato una finestra aperta con evidenti segni di effrazione e li vicino un bancale di legno utilizzato verosimilmente per facilitare l’accesso.

Mentre un operatore veniva fatto entrare dalla proprietaria all’interno del ristorante, l’altro agente, rimasto all’esterno, notava un uomo travisato uscire dal retro dell’abitazione con due buste e una spranga di metallo. Alla vista dell’operatore, l’uomo ha lasciato cadere gli oggetti che aveva in mano e si dava alla fuga in direzione del bosco in prossimità dell’immobile.

L’agente, a quel punto, iniziava a rincorrere l’uomo che, incurante delle intimazioni a fermarsi, continuava a fuggire tra la vegetazione fino a quando, all’improvviso, è inciampato.

Raggiunto dal poliziotto, l’uomo, nel tentativo di fuggire, ha aggredito con calci e pugni l’agente mentre l’altro operatore, nel frattempo, sopraggiungeva per aiutare il collega.

Dopo essere riusciti a contenere l’uomo, i poliziotti lo hanno sottoposto ad un controllo più approfondito dal quale è emerso che aveva con sé uno zaino con all’interno un vero e proprio kit per lo scasso composto da: cacciaviti, leve in metallo, torce elettriche e due paia di pinze. L’uomo, inoltre, aveva assicurato alla gamba – per mezzo di nastro adesivo – un bastone, verosimilmente da utilizzare come strumento di difesa.

Gli agenti, dopo aver ritrovato le buste con la refurtiva, hanno constatato la presenza di due lunghe canne di bambù con all’estremità due buste, utilizzate dall’uomo per coprire le telecamere del sistema di videosorveglianza che inquadravano il retro dell’abitazione e il percorso utilizzato per darsi alla fuga.

Dopo averlo portato presso gli uffici del Commissariato per le attività di rito e una compiuta identificazione, l’uomo, un cittadino romeno del 1968, incensurato, è stato arrestato per i reati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale, possesso di arnesi atti allo scasso e rifiuto di fornire le generalità. Processato per direttissima con rito abbreviato è stato condannato a un anno di reclusione e 400 euro di multa con sospensione condizionale della pena.

Gli oggetti di cui è stato trovato in possesso sono stati sequestrati e confiscati mentre la refurtiva – due tablet, un hard disk, delle chiavi del ristorante e dei generi alimentari – sono stati riconsegnati alla proprietaria del ristorante che, passato lo spavento, ha ringraziato gli agenti per il prezioso aiuto.