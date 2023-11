Furto in un esercizio commerciale, scatta l’allarme: arrestato

I poliziotti lo hanno sorpreso all'interno del locale in via Valtiera. Si indaga su altri colpi compiuti in zona

I poliziotti lo hanno sorpreso all’interno dell’esercizio di via Valtiera, tra Collestrada e Ponte San Giovanni, Risparmio Mondo. L’uomo, un marocchino di 41 anni, aveva in un sacchetto una refurtiva e una forbice.

Si era introdotto all’interno dell’esercizio commerciale infrangendo con una chiave inglese il vetro della porta d’ingresso. L’allarme antintrusione ha allertato la Questura, con la pattuglia arrivata sul posto in tempo per sorprendere il ladro. Che è stato portato in questura e arrestato per tentato furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere.

Su disposizione del pubblico ministero è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

Nella zona sono stati effettuati altri colpi ai danni di attività commerciali, artigianali e uffici, sempre con infrazioni a porte e finestre. Episodi sui quali la polizia sta indagando.