Furto in 'frutta verdura', una denuncia e un uomo in fuga - Tuttoggi.info

Furto nel frutta e verdura di via Porta San Giovanni: giovani in fuga. Carabinieri arrestano giovane, complice in fuga

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno denunciato un 23enne cittadino maghrebino, senza fissa dimora e gravato da precedenti, per furto aggravato. La notte scorsa era giunta alla Centrale Operativa la segnalazione di un privato cittadino per un furto in corso ai danni di un negozio di frutta e verdura sito in via di Porta San Giovanni: le immediate ricerche dei due autori consentivano ad una pattuglia dell’Arma di rintracciarli in una strada poco distante.

Uomini in fuga

Alla vista della “gazzella” i giovani si sono dati alla fuga a piedi, tentativo che per uno dei due è durato poco perché i militari sono riusciti a bloccarlo. Condotto in caserma e sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari, due carte di credito ed una scheda di memoria sottratti al proprietario dell’esercizio commerciale, al quale sono stati immediatamente restituiti, oltre che di attrezzi atti allo scasso.

False generalità

Inoltre, nel corso dell’identificazione, lo straniero forniva ai militari false generalità, come emerso dai successivi rilievi foto-dattiloscopici che ne svelavano la reale identità. Per il 23enne è così scattata la denuncia per furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e falsa dichiarazione sulla propria identità personale. Le indagini proseguono per l’individuazione del complice riuscito a fuggire, così come rimane alta l’attenzione dell’Arma nella prevenzione e repressione dei reati predatori in danno di private abitazioni e pubblici esercizi.