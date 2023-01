Furto in due tempi di auto di lusso | E' successo in una concessionaria di Sant'Eraclio - Tuttoggi

Due le ‘visite’ di una banda specializzata intorno alla mezzanotte e alle 5. Rubata auto da circa 43mila euro

Furto e danneggiamenti nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio in una nota concessionaria di Foligno, in località Sant’Eraclio, dove i ladri hanno portato via un’automobile del valore di circa 43 mila euro e danneggiato alcune altre poste all’interno della concessionaria plurimarche, specializzata nel commercio di veicoli top di gamma, nuovi e usati, di prestigiosi marchi nazionali e internazionali.

I sistemi di sicurezza si sono attivati segnalando un primo tentato furto poco dopo la mezzanotte, in seguito al quale sono giunti sul posto gli uomini della vigilanza privata, constatando i danni alla struttura e alle auto e ripristinando il sistema.