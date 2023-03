Furto in appartamento, rubati monili e orologio di lusso per 50mila euro

Dopo aver dapprima pensato a un falso allarme, il vicino ha notato l'entrata di alcune persone nell'abitazione

Una appartamento di Perugia è stata oggetto di un furto, segnalato alla Sala Operativa della Questura da un vicino che ha sentito l’antifurto scattare. Dopo aver dapprima pensato a un falso allarme, il vicino ha notato l’entrata di alcune persone nell’abitazione sottostante e ha subito chiamato la Polizia di Stato.

Gli agenti giunti sul posto hanno constatato che i ladri, dopo aver svitato le lampadine per non farsi notare, hanno forzato le persiane blindate e la serratura di una portafinestra per entrare nella villa. La proprietaria dell’abitazione è sopraggiunta poco dopo e ha confermato la sottrazione di alcuni monili d’oro, preziosi e un orologio di lusso del valore di circa 50mila euro.