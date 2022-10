Furto di materiale edile, uno dei ladri è anche senza patente: denunciato e sanzionato - Tuttoggi

Nei guai un 35enne e un 39enne che ha utilizzato l'autocarro della ditta per cui lavora per asportare delle pedane

Un furto di materiale edile con un autocarro dell’azienda per cui lavora condotto senza patente: e non solo viene scoperto e denunciato, ma anche multato perché appunto sprovvisto del documento di guida.

Succede nell’assisano dove il dipendente di una ditta edile che si trovava a passare dalle parti dell’azienda ha notato due sconosciuti che, attraverso la recinzione chiusa, stavano asportando del materiale edile per poi caricarlo su un autocarro.



Insospettito, l”uomo ha seguito il veicolo avvisando immediatamente il datore di lavoro che lo ha raggiunto sul posto. Al momento di scaricare il materiale, il titolare dell’azienda ha avvicinato i due uomini – poi identificati per due cittadini stranieri di 35 e 39 anni – che sentiti in merito al prelievo delle pedane, non sono stati in grado di fornire delle spiegazioni attendibili.