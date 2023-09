Furto di generi alimentari in un supermercato di Orvieto Scalo: denunciati due giovani - Tuttoggi.info

Nel corso della perquisizione veicolare è stata rinvenuta la refurtiva del furto, del valore di circa 100 euro.

I Carabinieri di Orvieto hanno deferito in stato di libertà due persone, una delle quali minorenne, per furto aggravato in concorso.

I militari, allertati per un furto di generi alimentari ai danni di un supermercato di Orvieto Scalo, hanno intercettato e fermato un’utilitaria con a bordo una coppia di giovani appena usciti dall’esercizio commerciale: nel corso della perquisizione veicolare è stata rinvenuta la refurtiva del furto, del valore di circa cento euro, poi restituita, oltre ad articoli di profumeria di dubbia provenienza posti in sequestro.

Il 22enne è stato deferito in stato di libertà per ricettazione e per guida senza patente, essendone risultato sprovvisto. Al termine dell’attività la minore è stata riaffidata ai genitori.