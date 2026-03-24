 Furto di gasolio, spaccio e guida in stato d'ebbrezza: 7 deferiti - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Furto di gasolio, spaccio e guida in stato d’ebbrezza: 7 deferiti

Valentina Onori

Furto di gasolio, spaccio e guida in stato d’ebbrezza: 7 deferiti

Nell’ambito di controlli rafforzati eseguiti dai Carabinieri di Terni sette persone sono state deferite per vari reati: dallo spaccio, al furto di gasolio.
Mar, 24/03/2026 - 11:49

Condividi su:

Nell’ambito dei rafforzati controlli eseguiti sulle strade della Provincia, nelle ultime settimane, dai Carabinieri di Terni, con l’impiego di pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni, sette persone sono state deferite per vari reati.

Nel pomeriggio del 19 marzo, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, è stato deferito un 19enne tunisino, residente a Terni, controllato a piedi in via Ciaurro: sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di 24 grammi di hashish, posti in sequestro. Lo stesso giorno e per il medesimo reato un 19enne albanese, in Italia con visto turistico, controllato in via Turati a bordo di un’autovettura a noleggio: a seguito di perquisizione personale e veicolare, il giovane è stato trovato in possesso di 9 dosi da un grammo ciascuna di cocaina, poste in sequestro.

Per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente, nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 una 22enne ternana, risultata avere un tasso alcolico oltre due volte superiore ai limiti di legge, un 20enne amerino ed un 22enne ternano, il cui tasso alcolico era quasi due volte superiore al consentito. Sono stati sanzionati amministrativamente, per aver un tasso alcolico inferiore a 0,8 g/l, con immediato ritiro della patente, un 26enne ed una 34enne italiani mentre è stato segnalato alla locale Prefettura-UTG un 43enne trovato in possesso di una dose da un grammo circa di cocaina, posta in sequestro.

Nell’amerino lo scorso 15 marzo, personale della Stazione di Narni ha deferito in stato di libertà, per furto aggravato e falsità materiale in concorso, un 36enne ed una 48enne. Grazie alle telecamere di videosorveglianza del Comune i due si sarebbero introdotti più volte all’interno di una tenuta agricola della zona al fine di asportare gasolio dal serbatoio di un mezzo speciale impiegato nei lavori in un’area di cantiere: gli operanti hanno intercettato la vettura con a bordo la coppia e, dopo i controlli hanno rinvenuto, all’interno del portabagagli, due taniche in plastica e un tubo in gomma, attrezzi ritenuti compatibili con quelli utilizzati in precedenza per sottrarre il carburante.

Dagli accertamenti è altresì emerso che i due avevano alterato le targhe del veicolo, sia anteriore che posteriore, mediante l’applicazione di nastro isolante nero, modificando numeri e lettere, al fine di eludere eventuali controlli di telecamere e lettori targa della zona. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

I procedimenti penali sono pendenti in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Cronaca

Incidente tra 2 auto, bambina ricoverata a Foligno

Vetrina

Verso SpoletOlistica 2026: tre live per un nuovo dialogo tra scienza e spiritualità

Orvieto

Spaccio nei boschi dell’orvietano: droga, denaro e coltelli. Scattano 2 arresti

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

Nordio “Non mi dimetto, ho ancora molte cose da fare”

Top News ITALIA

Sinner batte Moutet, agli ottavi a Miami contro Michelsen

Pillole Italpress

Giuli “Ecce Homo non avrà un domicilio, quadro viaggerà per tutta l’Italia”
Pillole Italpress

Referendum, Tajani “Risultato negativo ma lavoro per cambiare l’Italia continua”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!