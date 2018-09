Furto dentro la scuola, denunciati 4 giovani

share

Di notte, si sono introdotti in una scuola portando via due computer ed un videoproiettore, ma anche del denaro. Ma grazie alle testimonianze in poche ore i carabinieri sono riusciti ad individuare gli autori del furto, 4 giovani, denunciandoli a piede libero.

Il fatto è accaduto al liceo artistico “Alpinolo Magnini” di Deruta. Ad allertare i carabinieri della locale stazione è stato il dirigente scolastico dell’istituto, dopo essersi reso conto che la notte precedente ignoti avevano portato via del materiale elettronico utilizzato per la didattica ma anche del denaro che era contenuto dentro una macchinetta per la distribuzione di bevande.

Grazie alle testimonianze raccolte, i militari dell’Arma sono riusciti ad identificare il proprietario di un’autovettura notata aggirarsi nei pressi del liceo. Grazie a tali elementi, nel giro di poco tempo i Carabinieri identificavano tutti i componenti del gruppo che aveva agito all’interno della scuola. Si tratta di tre giovani residenti a Deruta ed uno a Marsciano, non è chiaro al momento se studenti del liceo oppure no. Durante la perquisizione delle loro abitazioni, i militari dell’Arma hanno recuperato i particolari computer ed il proiettore, restituiti alla scuola. Per i quattro è scattata la denuncia a piede libero alla procura della Repubblica di Spoleto.

