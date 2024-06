Furto aggravato, arrestato 57enne in esecuzione di pena

L'arresto in esecuzione di pena per condanne per reati contro il patrimonio, nello specifico si tratta di furto aggravato.

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Foligno, nella serata di ieri 10 giugno, ha rintracciato un 57enne, già noto in ragione dei suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, e lo hanno tratto in arresto in esecuzione di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Nello specifico, i poliziotti lo hanno condotto l’uomo in carcere in quanto è risultato destinatario di due condanne definitive inflittegli in ragione di altrettanti episodi di furto aggravato di cui è risultato il responsabile.

Quattro anni e tre mesi

Il 57enne dovrà scontare una pena complessiva pari a quattro anni e tre mesi di reclusione. I poliziotti hanno avuto contezza della presenza dell’uomo all’interno di un hotel della città. L’immediata verifica presso la struttura alberghiera ha dato esito positivo, atteso che, all’arrivo degli agenti, l’uomo si trovava in stanza.

Pertanto, il personale del Commissariato di P.S. di Foligno lo ha compiutamente identificato, dopodiché, redatti gli atti di rito, ha dato esecuzione alle suddette sentenze definitive di condanna ed associato il 57enne presso la casa circondariale di Perugia-Capanne.