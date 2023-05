Responsabile di furti e rapine arrestato: condanna di quattro anni

Quarantaduenne arrestato dai Carabinieri della Stazione di Foligno per l’esecuzione di una pena emessa dal Tribunale di Spoleto. Si tratta di una condanna in via definitiva a 4 anni e 5 mesi di reclusione e al pagamento di 1.600 euro di multa.

Gli episodi dei crimini

I fatti contestati, e per i quali è stato ritenuto colpevole, risalgono al periodo 2014 – 2015. L’uomo, nel 2014, a Foligno, si era introdotto a all’interno del cortile di un’abitazione e, dopo aver infranto il finestrino di un’autovettura, aveva rubato una borsa e si era allontanato a bordo di un ciclomotore. In altra circostanza invece veniva sorpreso, dal legittimo proprietario, mentre cercava di rubare dall’interno del proprio garage una lavatrice e, dopo una breve discussione con lo stesso, l’uomo spintonava la vittima facendola cadere in terra dandosi poi alla fuga. Nel mese di settembre 2015 il soggetto si introduceva all’interno di una lavanderia di Foligno ed asportava il portafoglio poggiato sotto il bancone della titolare che si era temporaneamente allontanata per recarsi sul retro dell’esercizio commerciale. Successivamente il portafoglio veniva rinvenuto da una passante in località Borroni, privo della somma di denaro contante di Euro 290,00.

L’arresto

I Carabinieri della Stazione di Foligno, dopo averlo rintracciato presso la propria abitazione, lo hanno condotto in caserma per gli accertamenti di rito e successivamente tradotto presso il carcere di Spoleto come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Spoleto.