Furti all'ora di cena in due case, narcotizzati i cani e rubate anche armi - Tuttoggi

Nel primo caso, agendo in tutta tranquillità, si sono portati via, oltre a gioielli e contanti, perfino un’armadietto blindato con all’interno alcuni fucili da caccia, una pistola e munizioni.

Nel secondo colpo non tutto è andato secondi i piani: nonostante abbiano messo tutto sottosopra gli ignoti intrusi non avrebbero infatti portato via alcun oggetto di valore, a quanto pare perché disturbati dal ritorno a casa della proprietaria (a cena da parenti a pochi metri), insospettita dall’andatura lenta di un’auto con i fari accesi..

Inevitabile la chiamata ai carabinieri di Gubbio, che giunti sul posto hanno raccolto le prime testimonianze avviando le indagini. Solo ieri (lunedì 24 ottobre) le forze dell’ordine hanno rinvenuto in un campo nel Comune di Montone l’armadietto blindato con i fucili ma privo dell’unica pistola e delle munizioni. Entrambi i colpi sarebbero stati organizzati da tempo e sicuramente non da ladri principianti. Purtroppo l’assenza di telecamere nella frazione eugubina renderà ancora più complicato arrivare ai colpevoli.