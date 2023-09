Furti nella scuole di Amelia e Narni: denunciati un ternano e un narnese - Tuttoggi.info

Furti nelle scuole di Amelia e Narni Scalo, Carabinieri fermano due uomini: nell'auto avevano tablet, cibo e arnesi da scasso

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terni, in collaborazione con i colleghi della Sezione Radiomobile del medesimo Reparto, del NORm della Compagnia di Amelia e della Stazione di Narni Scalo, a conclusione di una speditiva attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 41enne ternano ed un 34enne narnese, entrambi gravati da precedenti, per furto aggravato in concorso e detenzione di oggetti atti allo scasso.

Furti nelle scuole di Amelia e Narni

Nel tardo pomeriggio di domenica 3 settembre, i militari, che erano sulle loro tracce già da qualche giorno, hanno fermato all’uscita di Terni del raccordo autostradale i due uomini che, poco prima, si erano resi autori di due furti in danno di altrettanti istituti scolastici, uno di Amelia e l’altro di Narni Scalo. Nel corso della perquisizione operata sia sui due soggetti che all’interno del veicolo, che era stato segnalato aggirarsi nei pressi delle scuole, sono stati rinvenuti un tablet, generi alimentari ed una somma di denaro asportati proprio in occasione dei furti, oltre che il kit da scasso utilizzato per le effrazioni. Per loro è scattata così la denuncia e sono ora in corso accertamenti volti a chiarire l’eventuale coinvolgimento dei due furti similari avvenuti nelle settimane precedenti.