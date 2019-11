Furti in ospedale, preso il presunto colpevole

Da Siena all’ospedale Santa Maria della Misericordia con un obiettivo: derubare le persone ricoverate. A far individuare l’uomo, dopo i sei casi di pazienti che avevano lamentato il furto del portafogli, alcuni particolari tatuaggi.

Che hanno così consentito agli agenti del posto fisso di polizia, dopo aver visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza, di individuare e fermare il 50enne, noto nell’ambiente del basket senese.

Attraverso i suoi spostamenti i poliziotti sono riusciti a risalire alla targa della sua auto e quindi ad identificarlo. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per furto. Gli inquirenti stanno verificando la possibile presenza del 50enne in ospedale in occasione di altri furti denunciati da pazienti.

