Furti in diminuzione ma "odiosi", più donne denunciano violenze, crescono i rimpatri | Un anno di attività della Questura di Perugia VIDEO - Tuttoggi.info

Il contrasto al fenomeno “odioso, ma in diminuzione” dei furti in appartamento. Operato anche in modo “professionale”, come nel caso della banda sgominata a Foligno. Il contrasto allo spaccio e al traffico di droga, con risultati importanti, che hanno portato in un anno al sequestro di quasi 70 kg di cocaina nella provincia di Perugia. L’aumento importante di rimpatri di cittadini stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano (309 espulsioni, con 75 acompagnamenti al Cpr e 77 in frontiera) alcuni dei quali protagonisti di reati. E l’aumento di azioni conseguenti a segnalazioni di casi di violenza di genere, in aumento, ma anche per “una maggiore consapevolezza delle vittime”. E il contributo che può arrivare dai cittadini, attraverso le segnalazioni tradizionali al numero di emergenza, ma anche attraverso il canale smart Youpol, che consente anche geolocalizzazioni e l’invio di foto e video che aiutano nelle indagini e consentono comunque agli operatori di polizia di avere un’immediata percezione di fenomeni malavitosi e di eventuali rischi. Il monitoraggio dei casi di criminalità che coinvolgono i minori (2 arrestati e 80 denunciati negli ultimi 12 mesi), ma anche quello della polizia postale contro truffe e siti pedopornografici. L’assistenza agli anziani vittime di truffe. I controlli sulle strade, con 21 veicoli sequestrati, e nelle stazioni ferroviarie.

E poi, l’attività preventiva di educazione alla legalità (nelle scuole e in collaborazione con molte associazioni sportive) e informativa, rivolta alle persone più fragili, che possono essere vittime di truffe e raggiri.

Il questore di Perugia, Dario Sallustio, ha tracciato il bilancio dell’attività svolta nel 2025, nella conferenza stampa di fine anno in cui è stato affiancato dal capo di gabinetto Pietro Penta, della dirigente della Squadra mobile Maria Assunta Ghizzoni, del vice questore aggiunto Roberto Conti, e della nuova dirigente della Divisione anti-crimine Francesca Di Luca (che manterrà l’incarico di dirigente del Commissariato di Assisi, atteso da un nuovo intenso lavoro per le celebrazioni francescane).

