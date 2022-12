Furti e vandalismo, Pd presenta interrogazione sulla sicurezza a Terni: "Come procederà l'Amministrazione?" - Tuttoggi

"Il problema della mancanza di sicurezza riguarda tutto il territorio comunale di Terni: quali provvedimenti intende mettere in atto l'Amministrazione?"

“Il problema della mancanza di sicurezza, purtroppo, riguarda tutto il territorio comunale di Terni, anche se si declina in maniera diversa: in centro e a Borgo Bovio il fenomeno delle risse, in altre realtà furti negli appartamenti e vandalismi”.

A dichiararlo il consigliere comunale del Pd Francesco Filipponi, che, insieme consigliera alla Tiziana De Angelis, ha presentato un’interrogazione.