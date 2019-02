Furti e sicurezza, vertice con le forze dell’ordine a San Giustino

share

Si è svolto ieri mattina nella sala della giunta del Comune di San Giustino un vertice sulla sicurezza. Presenti al tavolo, oltre al sindaco Paolo Fratini, l’assessore Elisa Mancini, il capo della Polizia Municipale Antonello Guadagni, il Capitano Giuseppe Manichino della Compagnia dei Carabinieri di Città di Castello e il commissario capo della Polizia, il dottor Adriano Politano.

Al centro dell’attenzione la recente ondata di furti che si sono verificati nel tardo pomeriggio di una settimana fa e che hanno interessato purtroppo anche il territorio comunale di San Giustino. Durante l’incontro il sindaco ha chiesto alle forze dell’ordine, preposte alla sicurezza dei cittadini, un maggiore sforzo di vigilanza del territorio comunale.

Nell’occasione il primo cittadino ha voluto ricordare gli importanti investimenti per la videosorveglianza nel territorio comunale che, però, rischiano di essere vanificati da un recente provvedimento del Ministero degli Interni che impedisce ai sistemi dei Comuni di interfacciarsi con la banca dati delle forze dell’ordine. Questo scambio d’informazioni aveva permesso, sino ad un anno fa, di intercettare nel territorio di San Giustino auto segnalate, cosa che non è più possibile dopo questo provvedimento.

A questo, poi, va aggiunto il mancato finanziamento da parte del Ministero degli Interni della domanda presentata, assieme ad altri Comuni con il coordinamento dalla Prefettura di Perugia, del progetto per migliorare i sistemi preposti alla sicurezza dei cittadini. Sta di fatto che il Comune continuerà ad investire in sicurezza con risorse proprie, ritenendo la sicurezza dei cittadini una delle priorità importanti dell’amministrazione. Anche quest’anno, con l’installazione di un nuovo ponte radio, sarà potenziato e innovato l’impianto di videosorveglianza in quei punti dove le telecamere sono oramai datate, come nei centri abitati e vicino alle scuole.

Al termine dell’incontro il sindaco è stato comunque rassicurato dai rappresentanti delle forze dell’ordine, che intensificheranno sicuramente i pattugliamenti nel territorio comunale di San Giustino, potendo contare su un buon organico di agenti; inoltre, si attiveranno per rimuovere gli ostacoli comunicativi che rischiano di far vanificare gli sforzi strutturali sin qui effettuati.

share

Stampa