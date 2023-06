Furti e rapine con moglie e suocera, arrestato in Romania

Condannato per vari colpi, tra cui uno a Collestrada: il 25enne sarà ora estradato in Italia

Nel luglio del 2022 si era allontanato arbitrariamente dall’abitazione dove era in affidamento al servizio sociale concesso dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila.

Un venticinquenne di origine romene doveva scontare una pena di quattro anni e tre mesi di reclusione, come da ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Perugia.

L’uomo si era reso responsabile di vari furti e rapine in diverse città del territorio nazionale, tra cui a Collestrada, in un noto supermercato, insieme con la moglie e la suocera.

Il condannato è stato arrestato grazie all’attività investigativa della Procura generale di Perugia, in particolare dall’ufficio SDI, costituito da un appartenente al corpo di polizia penitenziaria, che è riuscita a monitorare i suoi spostamenti tra l’Austria e la Romania, nonostante il cittadino rumeno utilizzasse false generalità. In particolare, dal controllo dei movimenti della moglie si è accertato che lo stesso è stato sottoposto a controlli di polizia in Austria e poi in Romania e quindi, individuato il domicilio, lo si è arrestato.

L’Ufficio S.D.I., in continuo contatto con l’Interpol, ha comunicato a quest’ultima le notizie utili ai fini dell’arresto del ricercato, avvenuto nella cittadina di Calarasi ad opera della polizia romena. Il latitante è ora in attesa di essere estradato in Italia.