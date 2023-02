Furti e prostituzione in strada, controlli della polizia

Nel corso del pattugliamento, gli operatori hanno notato alcune donne sospette che, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo allontanandosi. Fermate dai poliziotti sono risultate essere due cittadine straniere, rispettivamente classi 1979 e 1978, con numerosi precedenti di polizia. Sentite in merito alla loro presenza, non sono state in grado di fornire una motivazione plausibile. Per questo motivo sono state invitate ad allontanarsi.

Durante l’attività sono stati effettuati 6 posti di controllo, identificate 117 persone e monitorare 52 autovetture.

Un uomo, classe 1973, è stato sorpreso alla guida con la patente scaduta da oltre un anno. Ultimati gli accertamenti, per lui è scattata la sanzione pecuniaria di 158 euro ai sensi dell’articolo 126 del Codice della Strada e il ritiro della patente di guida.

Metadone a Monteluce

Nel corso del pattugliamento gli operatori hanno intercettato due cittadini stranieri che, alla vista dei poliziotti, si sono dati a precipitosa fuga facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti hanno quindi provveduto ad effettuare una verifica dell’area rinvenendo due zaini lasciati cadere dai giovani. Al loro interno i poliziotti hanno rinvenuto due flaconi di metadone privi delle etichette identificative, un rotolo di alluminio, degli involucri di plastica ed uno in cellophane contenente della sostanza di colore bianco che, a seguito di esami condotti da personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica non è risultato essere sostanza stupefacente ma, verosimilmente, sostanza da taglio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Senza permesso

Nell’ambito del servizio è stato fatto anche un intervento nei pressi di un esercizio commerciale situato vicino a via Cortonese, per la presenza di una persona intenta a dormire all’interno di un vano dell’edificio. L’uomo, privo di documenti d’identità e di permesso di soggiorno, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso.

Identificato come un cittadino di origini nigeriane, classe 1985, è risultato in possesso di svariati alias e irregolare sul territorio nazionale. Al termine degli approfondimenti dell’Ufficio Immigrazione, il 37enne è stato deferito all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 6 comma 3 del Testo Unico per l’Immigrazione.