Furti e altri reati, la provincia di Perugia divisa in 8 aree: il piano “Borghi sicuri” della polizia

Coinvolte anche le polizie locali per garantire più controlli, pure nei centri minori

Il territorio della provincia di Perugia diviso in 8 aree, così da garantire una presenza capillare delle forze di polizia anche nei piccoli centri per prevenire furti e altri reati.

E’ il piano “Borghi sicuri”, della polizia di Stato, attuato anche con l’ausilio delle polizie locali.

Presenza capillare

Per una efficace attività di polizia, si è ritenuto di prevedere un articolato piano di potenziamento e intervento su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alle zone ove si verificano con più frequenza gli eventi criminosi e/o rafforzando i dispositivi già in atto nelle porzioni di territorio che, di volta in volta, appaiono meritevoli di attenzione.

A tale scopo sono stati individuati degli ambiti territoriali di intervento, nell’ambito di una progettualità organica di azione coordinata anche con il coinvolgimento dei Commissariati di P.S. distaccati.

Inoltre, al fine di non trascurare gli altri ambiti territoriali con i relativi comuni che, a rotazione o a seguito di specifiche esigenze e segnalazioni, dovranno essere interessati dalla progettualità in argomento, saranno programmati ulteriori servizi di controllo del territorio, preceduti da riunioni operative allargate alla partecipazione di tutti gli attori interessati con la finalità di orientare l’attività delle pattuglie ed i relativi interventi.

I reati nel territorio

L’attività sarà orientata tenendo in considerazione gli indici di criminalità sul territorio e sui singoli contesti che sebbene segnino un decremento rispetto agli anni passati evidenziano delle zone più di altre interessate dai fenomeni delittuosi.

Posto a confronto il periodo 1.1.2021 – 31.10.2021 con lo stesso dello scorso anno, si rileva, nella provincia di Perugia, una diminuzione dei delitti del -2,68% e del -10,13% con riferimento al solo territorio del comune di Perugia. Tuttavia, i reati commessi a Perugia e Corciano costituiscono il 38,39% di quelli che si sono registrati, in tale periodo, in tutta la provincia, a fronte, comunque, di una popolazione complessiva dei due comuni che è pari al 28,79% di quella della provincia.

In questo contesto, come peraltro con riguardo ai servizi espletati sul territorio delle città ove insistono i Commissariati di Pubblica Sicurezza, l’attività di controllo straordinario del territorio dovrà armonizzarsi con i servizi di carattere preventivo già effettuati in base al Piano coordinato di controllo del territorio, così che si potrà parlare di un vero e proprio controllo integrato del territorio con il coinvolgimento, come detto, delle articolazioni comunali e degli altri Enti il cui intervento potrà accrescere nel cittadino la percezione di vivere in luoghi più sicuri e vivibili.

Servizi rafforzati

Saranno previsti settimanalmente servizi rafforzati sia nel comprensorio di Perugia che nel resto della Provincia, con l’impiego congiunto di personale specializzato delle varie articolazioni della Polizia di Stato e con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine.

In tutte le attività, oltre alle polizie locali, potranno essere coinvolte, in uno spirito di sinergica collaborazione, le altre Forze di Polizia.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO SUL TERRITORIO

La vastità del territorio ed il numero elevato dei comuni ha determinato l’individuazione di nr.8 macroaree, come di seguito specificato:

Area 1 – PERUGIA: Perugia, Corciano, Torgiano, Bettona

Area 2 – ASSISI: Assisi, Bastia Umbra, Cannara

Area 3 – CITTA’ DI CASTELLO/ ALTO TEVERE: Città di Castello, San Giustino, Citerna, Monte S.Maria Tiberina, Pietralunga, MOntone, Umbertide

Area 4 – GUBBIO: Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Valfabbrica, Nocera Umbra.

Area 5 – COMPRENSORIO FOLIGNATE: Foligno, Spello, Valtopiba, Bevagna, Trevi, Montefalco, Giano dell’Umbria, Gualdo Catteneo, Sellano

Area 6 – SPOLETO/VALNERINA: Spoleto, Campello sul Clitunno, Cerreto di Spoleto, Vallo di Nera, Preci, Norcia, Poggiodomo, Monteleone di Spoleto, Cascia, Castel Ritaldi, Scheggino, Sant’Anatolia

Area 7 – CITTA’ DELLA PIEVE – LAGO TRASIMENO: Città della Pieve, Paciano, Panicale, Piegaro, Castiglione del Lago, Tuoro, Lisciano Niccone, Passignano, Magione

Area 8 – TODI: Todi, Massa Martana, Montecastello di Vibio, Fratta Todina, Collazzone, Deruta, Marsciano.