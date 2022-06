Verifica alla stazione e nelle zone limitrofe, nei parchi e nei condomini della zona, oltre che sulle strade

Furti, droga e prostituzione, maxi controlli della polizia a Fontivegge. Un’attività straordinaria voluta dal questore, che ha visto impegnato personale della Questura, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e della polizia locale.

I controlli hanno riguardato principalmente i quartieri del centro cittadino con particolare riguardo alla zona della stazione Fontivegge, Piazza del Bacio, Via del Bellocchio, Via Marsala, Via del Macello, Via Mario Angeloni e Via Martiri dei Lager.