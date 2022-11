Furti di denaro e di borsa griffata, denunciati in due - Tuttoggi

Nel primo caso il personale di servizio dell’attività, accortosi dell’accaduto, ha raccolto gli elementi utili per segnalare ai Carabinieri, prontamente intervenuti, quanto accaduto chiedendo al presunto autore del reato di attendere l’arrivo dei militari i quali, una volta visionate le telecamere di videosorveglianza, hanno riscontrato l’accaduto facendo restituire la somma di denaro al legittimo possessore ignaro di essere stato derubato.

Nel secondo episodio, riferita ai Carabinieri la targa del veicolo con il quale l’autore del furto della borsa si era allontanato, attraverso gli operatori della Centrale Operativa, che coordinano le pattuglie presenti sul territorio, sono state diramate le ricerche. L’attività ha consentito di intercettare, durante un posto di controllo, su un’arteria poco trafficata l’autovettura segnalata e gli operanti nel corso della perquisizione dell’autovettura hanno recuperato la borsa segnalata quale oggetto del furto, successivamente restituita al denunciante, e proceduto all’identificazione del conducente del mezzo.

Al termine del riscontro, visti gli elementi indiziari raccolti, si è proceduto a deferire in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, per le valutazioni del caso, i due soggetti, presunti autori dei furti, per l’ipotesi di reato di furto aggravato.