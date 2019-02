Furti a San Giustino, Belloni “Controllo del vicinato e riorganizzare Polizia municipale”

share

Controllo del vicinato nei vari quartieri e un maggior presidio della polizia municipale. Questa la ricetta della Lega a seguito dei numerosi furti avvenuti in queste ultime settimane a San Giustino.

“Bande di ladri assediano il nostro Comune – spiega il consigliere comunale Corrado Belloni -. Non c’è giorno che non venga segnalato un furto o un tentato colpo ai danni dei nostri concittadini, di solito tra le 17 e le 21, approfittando del buio. Tale fenomeno è di una gravità assoluta perché oltre al danno economico si aggiunge quello psicologico. A seguito di questa ondata di furti, molti cittadini hanno deciso di non uscire più di casa in determinati orari”.

La tanto celebrata installazione di videocamere all’ingresso delle principali vie di comunicazione si dimostra inefficace per il semplice fatto che, se non affiancata da un controllo capillare del territorio, è di poca utilità

“Come Lega – aggiunge Belloni – chiediamo all’Amministrazione Comunale di mettere in atto una politica più efficace per reprimere il fenomeno, deve assolutamente farsi carico dell’organizzazione del ‘controllo di vicinato’ nei vari quartieri o frazioni, attivarsi presso le altre forze di polizia per implementare i controlli e, soprattutto, rivedere l’organizzazione della propria Polizia locale, in forte carenza di uomini e quindi poco operativa”.

share

Stampa