Furti a raffica a Gabelletta, interrogazione del Pd - Tuttoggi

Il problema furti, che nel quartiere persiste da qualche tempo, è stata affrontata dal capogruppo del Pd, Francesco Filipponi

Nell’ultimo periodo sono stati messi a segno ripetuti furti in diversi appartamenti in zona Gabelletta. Il problema, che nel quartiere persiste da qualche tempo, è stata affrontata dal capogruppo del Pd, Francesco Filipponi, che ha presentato un’interrogazione urgente a risposta scritta al sindaco e al consiglio comunale: “a prescindere il grande lavoro svolto finora – specifica Filipponi – della Prefettura di Terni e di tutti i corpi delle forze dell’ordine, dalla Polizia municipale, alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al comando provinciale dei Carabinieri”.

Le zone colpite dai furti

Secondo quanto contenuto nell’atto di Filipponi: “Le zone più colpite risultano essere Strada di Porete (ultimo episodio verificatosi il 18 gennaio 22), Via Orione, Strada di Vagoti, Strada di Condotto. Il quartiere – specifica il capogruppo del Pd – non è nuovo a questo tipo di accadimenti, per cui sarebbe necessario intensificare i controlli, prevedere azioni preventive di contrasto al fenomeno, aumentare la videosorveglianza, rivalutare la possibilità di una ubicazione di un corpo delle forze dell’ordine in zona, oltre la sezione locale della polizia municipale”.