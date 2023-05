Furgone contro bici, muore 41enne - Tuttoggi.info

Tragedia a San Pellegrino (Gualdo Tadino), inutili sia i tentativi di rianimazione che l'intervento dell'elisoccorso

Tragedia sulla strada, oggi pomeriggio (6 maggio) nella frazione di San Pellegrino (Gualdo Tadino). Un 41enne (M.M. di Valfabbrica), in sella alla propria bici, ha infatti perso la vita dopo uno scontro con un furgone, condotto anch’esso da un gualdese.

L’incidente è avvenuto sulla provinciale intorno alle 18 e l’impatto violento avrebbe sbalzato il ciclista in avanti di alcuni metri. Sul posto sono arrivati il 118 e perfino l’elisoccorso ma per l’uomo, nonostante i disperati tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri stanno indagando sulla esatte cause e dinamiche dello scontro, che vedrebbero coinvolta anche un’auto che stava passando proprio in quel momento. I militari hanno anche atteso il nulla osta del magistrato per rimuovere il corpo della vittima.

Nel pomeriggio odierno un altro incidente, a Mocaiana (Gubbio), ha visto scontrarsi un minorenne in moto da cross e un auto condotta da una 40enne. Il primo è stato trasportato all’ospedale di Perugia, dov’è tuttora ricoverato in prognosi riservata.