Fuori dalla discoteca " urinavano sulla mia auto" | Spoletino picchiato a sangue a Gallipoli - Tuttoggi

In un momento drammatico come quello che l’Umbria, e Spoleto in particolare, sta vivendo da qualche giorno per la ferocia della rissa ad opera di un gruppo di giovani e che ha portato alla morte atroce di Filippo Limini a Bastia Umbra, ecco un nuovo caso di aggressione violenta fuori da una discoteca e che ha visto coinvolto uno spoletino di adozione di 24 anni

Questa volta il fatto è accaduto fuori regione in un locale molto conosciuto nell’area di Gallipoli, il Quartiere Latino di Sannicola.

Il fatto, riportato nei minimi dettagli dal sito Lecceprima, rende noto che il ragazzo spoletino di 24 anni, uscendo dal locale avrebbe visto un gruppo di giovani del luogo che si trovava vicino alla propria macchina mentre qualcuno del gruppo oltretutto stava anche urinando proprio contro la vettura.

Alle rimostranze dello spoletino, leccese di origine, ma residente da tempo nella città del Festival, il gruppo di ragazzi locali, complice l’alcol abbondante tracannato nottetempo, si è scagliato contro il malcapitato riempiendolo di botte e costringendolo a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gallipoli.

Il giovane spoletino se l’è cavata con 7 giorni di prognosi, molte ammaccature e il parabrezza rotto della sua auto. Sul fatto indaga la Polizia di Gallipoli. E questa volta per fortuna è andata anche bene.

Foto di Lecceprima (esterno del locale di Sannicola)