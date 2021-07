Fuori dalla B, il Chievo fa ricorso | Niente A per il Benevento - Tuttoggi

Il Chievo, escluso dal campionato di Serie B dalla Covisoc, ha presentato ricorso per la riammissione tra i cadetti. L’organismo di vigilanza non ha ritenuto soddisfacente la documentazione presentata dal club veneto in merito ad alcune rateizzazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate.

Da Verona manifestano però un certo ottimismo circa il fatto che il ricorso venga accolto. Anche se sul club di Campedelli pesa una pesante esposizione debitoria.

Qualora il ricorso non venisse accolto, il Chievo potrebbe appellarsi al Collegio di garanzia del Coni.

Ok al trust, Salernitana in A

Covisoc e Figc hanno invece ritenuto sufficiente il blind trust presentato dalla Salernitana. Una soluzione che esclude Lotito (già presidente della Lazio) dalla gestione societaria. La vendita definitiva del club campano deve però avvenire entro la fine del 2021.

Da Salerno esprimono fiducia circa il fatto che per allora arrivi un acquirente, considerando che la società ha i conti in ordine (ha chiuso l’ultimo bilancio con quasi 5 milioni di utile).

Tra le clausole del trust, il fatto che non possa esserci scambio di calciatori tra la Lazio e la Salernitana.

Il Benevento protesta

Una soluzione che blocca il ripescaggio del Benevento in Serie A. La società di Vigorito ha mandato alla Figc una diffida con richiesta di accesso agli atti. Già nei giorni scorsi il presidente dei giallorossi aveva scritto a Gravina dicendosi pronto con il suo club per la Serie A.

Sabato 24 il calendario della B

Insomma, ci sono ancora delle incognite sulle squadre che parteciperanno al campionato di Serie B. Il cui calendario sarà presentato sabato 24 luglio a Ferrara e trasmesso in diretta dalle ore 19 dalle piattaforme broadcaster licenziatarie della Serie BKT.