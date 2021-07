Grifo, ultimo allenamento a Perugia aspettando Lisi

Doppia seduta agli ordini di mister Alvini, che alza la voce quando non vede impegno: "Si migliora in allenamento, giorno dopo giorno"

Ultimo allenamento per i grifoni all’antistadio agli ordini di mister Alvini. Lunedì mattina la partenza per Pieve Santo Stefano, dove la squadra svolgerà il ritiro pre campionato.

Doppia seduta nella giornata di oggi. Al mattino circuito di forza in laboratorio e a seguire esercitazione a reparti sulla linea di difesa, centrocampo e attacco. Il pomeriggio è iniziato con una seduta video, seguita dal lavoro sul campo, con due gruppi alternati.

Alvini urla: “Si migliora in allenamento”

Mister Alvini si spostava da un campo all’altro, impartendo ordini. E alzando la voce, quando necessario, con i suoi calciatori: “Si migliora in allenamento, giorno dopo giorno, non in partita!” ha tuonato quando non ha visto abbastanza impegno.

Si aspetta Lisi da Pisa

Alvini al suo arrivo ha saluto i tifosi presenti nella tribunetta. Giunti per vedere i nuovi grifoni all’opera. Tra loro non c’era ancora il terzino sinistro Francesco Lisi, per il quale il Perugia sta perfezionando l’acquisto dal Pisa. Una espressa richiesta, pare, proprio del tecnico Alvini.