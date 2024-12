Fuochi d’artificio per la riapertura del Ponte delle Torri | Il programma

Il Ponte delle Torri, il monumento simbolo della città di Spoleto, da sabato 7 dicembre torna ad essere transitabile, per raggiungere a piedi dal Giro della Rocca il Fortilizio dei Mulini e il Giro dei Condotti.

Dopo otto anni conclusi i lavori di consolidamento e restauro, a cui sono seguiti gli interventi sulle condotte idriche presenti sotto il camminamento.

La cerimonia di riapertura del Ponte delle Torri si svolgerà sabato 7 dicembre, alle ore 19.

Per ora apertura solo di giorno

“In via sperimentale in questi primi mesi, indicativamente fino a maggio – ha annunciato il sindaco Andrea Sisti – l’apertura verrà garantita nelle ore diurne, ossia dalle 6 alle 18. Si tratta di un provvedimento legato sia alla recente installazione di alcuni sensori di monitoraggio, che consentiranno al Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Università degli Studi di Perugia di verificare in tempo reale lo stato di salute del Ponte, sia al fatto che è previsto nei prossimi mesi l’avvio dei lavori per il recupero completo del Fortilizio dei Mulini, grazie al finanziamento di un milione di euro che abbiamo ottenuto quest’anno dal Ministero del Turismo”.

Con il sindaco interverranno sabato alla cerimonia il direttore regionale dei Musei dell’Umbria, Costantino D’Orazio, la parlamentare europea, Camilla Laureti e l’arcivescovo Renato Boccardo, che benedirà il monumento.

Fuochi d’artificio

Dopo gli interventi e una breve passeggiata sul Ponte delle Torri, è in programma un momento musicale a cura della Banda della Città di Spoleto. La cerimonia si concluderà con i fuochi di artificio, realizzati grazie al sostegno di VUS COM.

Un pomeriggio di appuntamenti

La riapertura del Ponte delle Torri sarà il momento clou di un pomeriggio ricco di appuntamenti, realizzati da ConfCommercio Spoleto e dall’associazione Vivi Spoleto, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Sempre sabato 7 dicembre, alle ore 17.00, si terrà l’accensione del grande Albero di Natale di 13 metri in piazza Garibaldi, mentre alle ore 18.00 verrà inaugurato il Villaggio di Babbo Natale in piazza Pianciani e, a seguire, sarà possibile ammirare il video mapping in piazza della Libertà.