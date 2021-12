Fuochi d’artificio, ordinanza del Comune di Gubbio per Capodanno

Con l'ordinanza, vietato esplodere botti e fuochi d'artificio in centro storico dalle ore 14 di oggi, 31 dicembre, alle ore 8 di domani, 1 gennaio

Il Comune di Gubbio ha emanato una ordinanza relativa alla “tutela delle persone e degli animali dai possibili danni derivanti dall’utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici nel periodo di Capodanno”.

Nell’atto a firma del sindaco è previsto dalle ore 14 del 31 dicembre 2021 alle ore 8 del primo gennaio 2022 “il divieto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici all’interno del centro storico di Gubbio, così come delimitato dalle mura urbiche e Largo di Porta Marmorea, e comunque nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali”.

“I fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici di libero commercio possono essere esplosi, ove non espressamente vietato dalla presente ordinanza, – prosegue l’ordinanza – solo a debita distanza dalle persone fragili e dagli animali. Salvo il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7 bis del D.L.vo n. 267/2000, comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro”.

“Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo e reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Gubbio, – si legge ancora nell’atto – viene trasmesso alla Questura di Perugia, al Comando Compagnia Carabinieri Gubbio, al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Gubbio ed al Comando Polizia Municipale. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tar dell’Umbria o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica”.