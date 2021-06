Fungo da record a Vallo di Nera, "turino" da 870 grammi - Tuttoggi

Il fungo da record trovato nei monti sopra Meggiano, ha un diametro di 31 centimetri

Un vero e proprio fungo da record (ed ovviamente commestibile) quello trovato in Valnerina. L’enorme “turino” pesa ben 870 grammi ed è stato trovato nei boschi sopra Vallo di Nera da un abitante della zona, Marco Rosolini.

A rendere nota la curiosa scoperta è il sindaco di Vallo, Agnese Benedetti, sul suo profilo Facebook.

“Ieri sono stata a Meggiano, frazione di Vallo, e ho incontrato Marco mentre scendeva dalla montagna. Era andato a ‘turini’. L’esemplare che ha in mano (nell’altra tiene un cesto pieno) pesa 870 grammi e ha un diametro di 31 centimetri”.

L’alternarsi di acqua e sole in questo periodo, insieme alla giusta altitudine e tipologia del terreno, hanno senza dubbio fatto bene alla crescita dei “turini”, tanto da far nascere il fungo da record. E sui social c’è chi ironizza sulla possibilità di usarlo come ombrello da sole.