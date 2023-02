Fumo “campione del mondo”, fermato 34enne ternano

Li sono stati trovati quattro panetti di hashish, ciascuno del peso di 100 grammi, appunto con la foto della Coppa del Mondo.

Nell’abitazione sono stati trovati anche un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente. Tutto materiale posto sotto sequestro.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trova ai domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto. E’ risultato anche essere percettore del reddito di cittadinanza. Per questo, sono state attivate le procedure per la revoca del beneficio.