Fulmine cade su abitazione, scantinato in fiamme

Incendio in uno scantinato di un’abitazione di Selci (San Giustino), questo pomeriggio (mercoledì 2 ottobre), durante un forte temporale. A far scaturire le fiamme, poco dopo le 15, è stata infatti la caduta di un fulmine, che ha centrato un’asciugatrice causando anche un blackout. Il fuoco e il fumo hanno subito invaso il seminterrato, con gli inquilini che hanno dovuto chiamare immediatamente i vigili del fuoco per limitare i danni (comunque ingenti). L’intervento di quest’ultimi ha scongiurato che l’incendio potesse propagarsi anche ai piani superiori. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

