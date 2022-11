E' nato "Fulginia", il Comitato patrimonio archeologico di Foligno

Obiettivo anche future campagne di scavi

E’ nato Fulginia, il comitato per la tutela del patrimonio archeologico della città di Foligno. I soci fondatori sono l’associazione “Amici dell’Abbazia di Sassovivo”, la Pro Foligno e la Consulta di Coordinamento delle Associazioni Culturali di Foligno. Lo scopo primario di questa realtà è di assicurare e ampliare la conoscenza e la fruizione dei Beni archeologici del folignate sia tramite la promozione di progetti e programmi di studio e ricerca scientifica multidisciplinari, sia tramite interventi di conservazione e restauro consapevoli.

L’obiettivo del Comitato

A tali fini il Comitato si prefigge di realizzare occasioni di incontro, iniziative culturali e manifestazioni per raccogliere adesioni, patrocini e collaborazioni in piena sinergia con le associazioni, la cittadinanza, le istituzioni e gli enti pubblici del territorio, ad iniziare dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e dal Comune di Foligno. Su richiesta, possono dunque entrare a far parte del Comitato tanto i singoli cittadini quanto le associazioni, le istituzioni, gli enti e le aziende che si dimostrino interessate alla promozione culturale, in modo particolare alla salvaguardia e messa in risalto dei Beni archeologici del patrimonio storico-artistico folignate.