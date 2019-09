Fuga di gas in via Kant, chiusa la strada e sgombrati alcuni edifici

La Polizia municipale di Città di Castello ha chiuso l’intera via Kant, a Cerbara, per una perdita di gas metano all’altezza della Vetreria ‘Ma-El’. Questo per permettere ai vigili del fuoco, ora sul posto, di procedere ad uno scavo e installare una saracinesca che blocchi la fuoriuscita. La zona è al momento isolata e sono state chiuse le forniture di energia elettrica adiacenti. Per finite sono stati sgombrati anche alcuni edifici.

