Fuga di gas a San Giovanni, evacuate decine di famiglie

Fuga di gas in un appartamento in una palazzina che conta oltre 40 abitazioni, vigili del fuoco, polizia locale e tecnici in azione

Allarme per una fuga di gas in un palazzone nel quartiere di San Giovanni, a Terni. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad evacuare in via precauzionale le decine di famiglie che abitano nello stabile, in via Liutprando.

La fuga di gas è stata localizzata all’interno di un appartamento nell’edificio che conta oltre 40 appartamenti, non tutti però abitati.