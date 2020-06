Fucilate nel giardino di un imprenditore | Caccia a misterioso motociclista - Tuttoggi

Un motociclista è entrato nel giardino della casa di un imprenditore di Narni esplodendo alcuni colpi di fucile in aria per poi darsi alla fuga.

I fatti

Il fatto risale ad alcuni giorni fa e, secondo quanto è stato possibile apprendere, il gesto potrebbe essere un atto intimidatorio per questioni private tra l’autore del raid e l’imprenditore. Tutto è accaduto in pochi secondi, di sera. All’improvviso, l’uomo ha sentito il rumore di una moto all’interno del suo giardino privato e si è affacciato per capire cosa stesse accadendo. Ai suoi occhi si è subito materializzato un uomo in moto, con casco e fucile in mano. Esplosi alcuni colpi in aria, il motociclista si è dato precipitosamente alla fuga.

Indagini

Sul posto si sono portati i militari dell’Arma che hanno raccolto elementi utili alle indagini per risalire al responsabile dell’atto intimidatorio. Gli inquirenti sono in possesso di alcuni dettagli che potrebbero portare presto all’identificazione del fuggitivo, come la tipologia di fucile utilizzato (da caccia) e il modello della moto utilizzata per il raid notturno.